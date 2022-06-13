ВСУ нанесли по Донецку 80 ракетных ударов из «Градов»

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 80 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украина обстреляла Донецк «Градом»

«Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский районы Донецка», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела, повлекшего гибель людей, сообщили в пресс-службе СК РФ.​​​​ В Донецке пострадали 18 человек, получившие ранения разной степени тяжести в результате обстрела украинскими войсками Майского рынка в Буденновском районе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПЗРКДонецк
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