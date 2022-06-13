Украина обстреляла Донецк «Градом»
13 июня 202202:02
Войска Украины выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из «Града», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что обстрел зафиксирован в 00:50.
Напомним, Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубицы».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru