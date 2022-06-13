Украина обстреляла Донецк «Градом»

Войска Украины выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из «Града», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Боец народной милиции ДНР раскрыл тактику ВСУ

Отмечается, что обстрел зафиксирован в 00:50.

Напомним, Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Завязался бой, их возможный район местонахождения обстреляли из гранатометов и гаубицы».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелДонецкУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры