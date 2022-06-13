СК РФ установит обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка

В Донецке пострадали 18 человек, получившие ранения разной степени тяжести в результате обстрела украинскими войсками Майского рынка в Буденновском районе. Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела, повлекшего гибель людей, сообщили в пресс-службе СК РФ.​​​​

Украина обстреляла Донецк «Градом»

От ракетного удара погибли три человека мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, мальчик 2011 года рождения, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 2 ребенка», - отмечается в Telegram-канале СЦКК.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка. Следователи СК России установят все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ранее сообщалось, что до семи человек пострадали в Донецке в результате обстрела украинскими военными, сообщает штаб территориальной ДНР.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУДонецкОбстрелПогибшиеПострадавшие
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