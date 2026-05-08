Генерал Соболев: Россия не будет наносить удары по Киеву за коллапс в аэропортах
Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда, заявил НСН Виктор Соболев.
Россия обещала нанести массированный удар по Киеву только в случае попытки сорвать День Победы, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Удар ВСУ парализовал воздушное сообщение на юге России, сообщил Минтранс. Украинские беспилотники попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате временно приостановлена работа 13 аэропортов – это Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Соболев назвал это принципиальным несоблюдением перемирия со стороны Киева.
«Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, дроны самолетного типа летят активно, они стараются создать хаос, чтобы люди страдали и так далее. Что это такое, если в аэропортах хаос? Чего можно ждать от них? С ними договариваться нельзя, есть такое правило, что с террористами договариваться нельзя», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что Россия обещала нанести массированный удар по Киеву при определенных условиях.
«Москва обещала удар по Киеву в ответ на массированный удар 9 мая по Москве, если вдруг Киев решится на такую атаку с целью сорвать наш великий праздник. Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева. Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушения перемирия под этот ответ не подходят», - пояснил он.
С полуночи и 8 мая все группировки ВС РФ полностью прекратили бои и остались на ранее занятых рубежах — срок действия перемирия установлен до 10 мая. Однако, как сообщило Минобороны РФ, украинская армия нарушила режим прекращения огня в зоне СВО 1365 раз.
Ранее военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН объяснил, что удары по Киеву следует наносить не по «кирпичам», а по принимающим решения лицам, которые российскому военному командованию хорошо известны.
