«Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, дроны самолетного типа летят активно, они стараются создать хаос, чтобы люди страдали и так далее. Что это такое, если в аэропортах хаос? Чего можно ждать от них? С ними договариваться нельзя, есть такое правило, что с террористами договариваться нельзя», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что Россия обещала нанести массированный удар по Киеву при определенных условиях.

«Москва обещала удар по Киеву в ответ на массированный удар 9 мая по Москве, если вдруг Киев решится на такую атаку с целью сорвать наш великий праздник. Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева. Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушения перемирия под этот ответ не подходят», - пояснил он.

С полуночи и 8 мая все группировки ВС РФ полностью прекратили бои и остались на ранее занятых рубежах — срок действия перемирия установлен до 10 мая. Однако, как сообщило Минобороны РФ, украинская армия нарушила режим прекращения огня в зоне СВО 1365 раз.

Ранее военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН объяснил, что удары по Киеву следует наносить не по «кирпичам», а по принимающим решения лицам, которые российскому военному командованию хорошо известны.

