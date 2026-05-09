В РФ установили детали крушения самолета У-2 времен ВОВ у горы Истома
В ходе совместной экспедиции представителей Сочинского национального парка и поискового отряда «Кубанский плацдарм» были установлены обстоятельства крушения самолета У-2 времен Великой Отечественной войны вблизи горы Истома. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
В границах парка во время Великой Отечественной войны крушение потерпели более 70 самолетов. Свыше десяти лет назад поисковики определили место падения самолета У-2.
Узнать номер воздушного судна и судьбу экипажа тогда не удалось, все считались погибшими. Однако позже госинспекторы нашли обломки и коленвал, на котором был виден номер.
Отмечается, что специалисты установили, что самолет У-2 использовался для доставки почты. Известно, что он вылетел 2 ноября 1942 года с аэродрома Адлер в сторону Красной Поляны и разбился в окрестностях горы Истома.
В документах нашлись и имена членов экипажа — пилота и техника. Доподлинно стало известно, что они остались живы. После завершения необходимых официальных процедур обломки передадут в один из музеев Сочи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
