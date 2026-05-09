В РФ установили детали крушения самолета У-2 времен ВОВ у горы Истома

Узнать номер воздушного судна и судьбу экипажа тогда не удалось, все считались погибшими. Однако позже госинспекторы нашли обломки и коленвал, на котором был виден номер.

Отмечается, что специалисты установили, что самолет У-2 использовался для доставки почты. Известно, что он вылетел 2 ноября 1942 года с аэродрома Адлер в сторону Красной Поляны и разбился в окрестностях горы Истома.

В документах нашлись и имена членов экипажа — пилота и техника. Доподлинно стало известно, что они остались живы. После завершения необходимых официальных процедур обломки передадут в один из музеев Сочи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».