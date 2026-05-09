В Москве сняли ограничения на мобильный интернет
Минцифры сообщило об отмене временных ограничений связи в Москве, введённых на время празднования Дня Победы.
Домашний интернет и Wi‑Fi в столице работают в обычном режиме. С 13 часов снят «белый список» сайтов — все ресурсы станут доступны полностью, уточнили в ведомстве. Операторы связи уже восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам.
В регионах точечные блокировки сохраняются там, где есть угрозы безопасности — например, при риске атак беспилотников.
Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев сказал НСН, что в период перебоев работы мобильного интернета москвичи могут заказывать такси по звонку и ходить в магазин продуктов у дома, а не использовать сервисы доставки.
Горячие новости
- В Москве сняли ограничения на мобильный интернет
- Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая
- На Параде Победы в Москве впервые показали комплекс «Пересвет»
- Минтранс назвал ситуацию в аэропортах юга РФ штатной
- В РФ установили детали крушения самолета У-2 времен ВОВ у горы Истома
- Песков: Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось
- Трамп: США пристально изучают хантавирус
- «Уралвагонзавод» отправил в зону СВО 3 вида танков
- Соратница Чавеса стала президентом Коста-Рики
- Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в ТОП лучших свободных агентов НХЛ