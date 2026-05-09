В Москве сняли ограничения на мобильный интернет

Домашний интернет и Wi‑Fi в столице работают в обычном режиме. С 13 часов снят «белый список» сайтов — все ресурсы станут доступны полностью, уточнили в ведомстве. Операторы связи уже восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам.



В регионах точечные блокировки сохраняются там, где есть угрозы безопасности — например, при риске атак беспилотников.

Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев сказал НСН, что в период перебоев работы мобильного интернета москвичи могут заказывать такси по звонку и ходить в магазин продуктов у дома, а не использовать сервисы доставки.

