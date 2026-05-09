Песков: Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о желании продлить режим тишины. Песков подчеркнул, что перемирие будет действовать 9, 10 и 11 мая.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Россия и США согласовали трехдневную паузу в боевых действиях с Украиной. Однако с 8 мая ВСУ уже неоднократно нарушали режим тишины.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении режима тишины в ночь на 6 мая тактическим маневром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».