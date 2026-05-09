Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель правительства Словакии прибыл в Москву на торжества в честь 9 Мая.

Известно, что у красной дорожки в Кремле Фицо встретил почетный караул и оркестр. По данным источника, на лацкане пиджака у политика была надета георгиевская ленточка.

Ранее Роберт Фицо заявил, что рад отдать дань памяти солдатам Красной армии в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
