Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая
9 мая 202613:04
Екатерина Галайда-Перера
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель правительства Словакии прибыл в Москву на торжества в честь 9 Мая.
Известно, что у красной дорожки в Кремле Фицо встретил почетный караул и оркестр. По данным источника, на лацкане пиджака у политика была надета георгиевская ленточка.
Ранее Роберт Фицо заявил, что рад отдать дань памяти солдатам Красной армии в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Москве сняли ограничения на мобильный интернет
- Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь 9 Мая
- На Параде Победы в Москве впервые показали комплекс «Пересвет»
- Минтранс назвал ситуацию в аэропортах юга РФ штатной
- В РФ установили детали крушения самолета У-2 времен ВОВ у горы Истома
- Песков: Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось
- Трамп: США пристально изучают хантавирус
- «Уралвагонзавод» отправил в зону СВО 3 вида танков
- Соратница Чавеса стала президентом Коста-Рики
- Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в ТОП лучших свободных агентов НХЛ