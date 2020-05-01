Всемирный банк профинансировал борьбу Украины с COVID-19
Всемирный банк в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией предоставит Украине $150 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство финансов страны. Там отметили, что соответствующее решение совет директоров банка принял накануне, 30 апреля.
Известно, что эти деньги пойдут на помощь малоимущим семьям и на мероприятия, направленные на борьбе с распространением COVID-19.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на составило Украине 10 861. подтвержденный случай заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 272 человека.
Ранее НСН писала, что будущее существование Украины находится под угрозой из-за того, что действия официального Киева по сдерживанию пандемии коронавируса «хаотичны и плохо спланированы». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».
Политик считает, что власти не готовятся к «поствирусному периоду» и не думают о перспективах.
В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что экономическая ситуация в стране была тяжёлой и без коронавируса, а система здравоохранения полностью развалена. Возможно, власти Украины решили, что часть граждан им просто не нужна, предположил он.
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