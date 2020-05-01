Всемирный банк профинансировал борьбу Украины с COVID-19

Ранее НСН писала, что будущее существование Украины находится под угрозой из-за того, что действия официального Киева по сдерживанию пандемии коронавируса «хаотичны и плохо спланированы». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Политик считает, что власти не готовятся к «поствирусному периоду» и не думают о перспективах.

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что экономическая ситуация в стране была тяжёлой и без коронавируса, а система здравоохранения полностью развалена. Возможно, власти Украины решили, что часть граждан им просто не нужна, предположил он.

