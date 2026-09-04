Только Россия может спасти Украину, считает советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Об этом она заявил на брифинге по итогам ВЭФ.

Как отметил Кобяков, на Украине пройдена точка невозврата, остается «только вымирание».

«И спасти эту страну может только Россия», - указал советник.

По его словам, Украина «была и останется в орбите русского мира», пишет RT.

Кроме того, Кобяков высказал мнение, что Запад никогда не включит Киев в какое НАТО, если вообще сохранится эта структура.

Ранее Антон Кобяков назвал Россию островом стабильности и адекватности отношения к партнерам.

