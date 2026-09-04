Российский посол опроверг заявление Карни об исключении России из G20
Посольство России в Оттаве опровергло слова премьер-министра Канады Марка Карни о якобы имевшем место исключении РФ из составa Группы двадцати. Об этом заявил глава дипмиссии Олег Степанов агентству Canadian Press.
Ранее СМИ сообщило об ошибочном заявлении канадского премьера.
«Я вынужден поправить премьер-министра Карни. Россия была, остается и будет членом "Большой двадцатки"», - указал Степанов.
Также посол заявил, что РФ не заинтересована в возрождении Группы восьми. Как отметил дипломат, сегодня в международной политике имеют наибольший авторитет новые форматы, в том числе Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Россия получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне. Встреча пройдет в Майами в декабре 2026 года, пишет 360.ru.
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