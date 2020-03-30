Тимошенко раскрыла «аферу века», которую готовят власти Украины под прикрытием коронавируса

В результате, по словам Тимошенко, украинская земля начнет приносить доход «не украинцам, а международным холдингам».

Тимошенко заявила, что граждане не могут выйти на улицы в знак протеста принятия этого законопроекта, так как в стране объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса, передают «Известия».

Политик добавила, что в обмен на «ресурс, который не имеет цены» Международный валютный фонд даст стране в долг несколько миллиардов. И власти страны пытаются убедить граждан, что это позволит Украине избежать дефолта. По мнению Тимошенко, это обман и «циничная манипуляция».

Ранее призвавшего просить Россию о помощи депутата Рады уличили в желании угодить президенту Владимиру Путину. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал такое мнение.











