Тимошенко раскрыла «аферу века», которую готовят власти Украины под прикрытием коронавируса
Украинские власти готовятся «провернуть аферу века» под прикрытием пандемией коронавируса. С таким заявлением выступила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик пояснила, что депутаты на внеочередном заседании Верховной рады готовятся принять закон о продаже земли. Согласно ему, иностранцы смогут уже через несколько лет скупать черноземы на территории Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение Тимошенко в Facebook.
В результате, по словам Тимошенко, украинская земля начнет приносить доход «не украинцам, а международным холдингам».
Тимошенко заявила, что граждане не могут выйти на улицы в знак протеста принятия этого законопроекта, так как в стране объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса, передают «Известия».
Политик добавила, что в обмен на «ресурс, который не имеет цены» Международный валютный фонд даст стране в долг несколько миллиардов. И власти страны пытаются убедить граждан, что это позволит Украине избежать дефолта. По мнению Тимошенко, это обман и «циничная манипуляция».
Ранее призвавшего просить Россию о помощи депутата Рады уличили в желании угодить президенту Владимиру Путину. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал такое мнение.
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