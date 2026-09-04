Над Россией уничтожили 490 украинских беспилотников

Почти 500 украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали над регионами России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

Дежурные средства ПВО в период с 20.00 мск 3 сентября до 08.00 4 сентября перехватили и уничтожили 490 дронов.

Военные сбили БПЛА в Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Московском регионе, Краснодарском крае, Башкирии, Крыму, над водами Черного моря.

Ранее стало известно, что ПВО ликвидировала 12 беспилотников, направлявшихся к Москве, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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