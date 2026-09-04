В Белгородской области при атаках ВСУ погибли пять человек

Пять человек погибли за последние сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом написал врио главы региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

«В Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи», - отметил он.

Известно, что погибли двое медработников, пишет 360.ru.

Кроме того, 14 человек пострадали при атаках ВСУ в Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском округах. Девять из них находятся на стационарном лечении.

Ранее в Белгороде в результате ракетного обстрела пострадали двое мужчин.

