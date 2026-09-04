Атака Сочи и защита Москвы: Как Россия отбивает новые удары по НПЗ
Путин заявил, что нефтегазовые компании теперь обязаны защищать от атак свои объекты, Новак заверил, что бензин из-за этого не подорожает, а за Уралом люди томятся в очередях на заправках.
Президент России Владимир Путин и вице-премьер Александр Новак с начала сентября сделали множество заявлений, касающихся ситуации с бензином в стране и защиты НПЗ. На этом фоне в ночь на пятницу произошло возгорание на нефтебазе после атак на Сочи и «Сириус». В Москве очереди на заправках исчезли, а вот за Уралом пока не все идеально.
ОГОНЬ В СОЧИ И ЯЩИК ПАНДОРЫ
Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и логистические центры в последнее время, к сожалению, стали для россиян привычными атрибутами утренних новостей. Этой теме уделил большое внимание Владимир Путин в ходе выступлений 1 сентября в Бишкеке и 3 сентября во Владивостоке.
В частности, Путин заявил в ходе вчерашней пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в Москве не ожидали ударов Киева по гражданским объектам, однако теперь они будут защищены.
«Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооружённого конфликта. В этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Но у нас есть и другой аспект. (…) Позапрошлой ночью на три НПЗ были атаки. Все отбиты. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Мы будем дальше это делать», - пообещал Путин 3 сентября.
По его словам, осталось отремонтировать всего 10% НПЗ и их восстановят «в самое ближайшее время».
На этом фоне в ночь на 4 сентября пришли тревожные новости из Сочи. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Сочи и федеральной территории «Сириус», в результате которой произошло возгорание на территории нефтебазы.
Вместе с тем, в ходе одной из крупнейших атак на московский регион 2-3 сентября о подобных инцидентах не сообщалось. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, столичный регион пытались атаковать 548 беспилотников. В ночь на 4 сентября мэр сообщил об уничтожении еще порядка 30 БПЛА.
ЧТО С БЕНЗИНОМ? ОТ МОСКВЫ ДО ТЮМЕНИ
Утро 4 сентября на ВЭФ началось с «бензиновых» заявлений вице-премьера Александра Новака. Он, в частности, рассказал о ситуации на независимых АЗС.
«Большинство заправок снабжается, да. Пока, к сожалению, не все в полном объеме. Что касается бензина. По дизельному топливу ситуация, как я говорил, стабильная. А по бензину мы будем по мере насыщения рынка, естественно, обеспечивать все заправки», - пообещал вице-премьер.
Вместе с тем он сообщил, что «все необходимые изменения были приняты» и каких-то новых изменений в «топливном демпфере» пока не планируется.
Накануне Новак заверил, что расходы на защиту НПЗ от атак беспилотниках не скажутся на ценах, поскольку «это компании будут делать за свой счет». По его словам, российские НПЗ защищены не хуже, чем в ОАЭ.
«Поверьте, у нас не хуже, а может быть, даже и лучше с учетом опыта, который получили за последние несколько месяцев», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в РФ использовать опыт Эмиратов, где вокруг резервуаров с топливом устанавливают защитные сетки и металлические каркасы.
Новак уточнил, что в России такие объекты защищают, исходя из «более жесткой модели угроз».
«Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином», - добавил он в эфире «Вестей».
Утром 4 сентября в Москве не было никаких очередей на заправках, передает специальный корреспондент НСН. Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне. При этом еще пару недель назад, в середине августа у столичных заправок на какое-то время вновь появились длинные очереди.
При этом из регионов на этой неделе приходили не такие радужные новости. В частности, сообщалось о «небывалых пробках» в центре Перми из-за мешающих проезду очередей автомобилей на АЗС. По данным уральских СМИ, в Екатеринбурге автомобилисты часами стоят в очередях за бензином. Похожие сообщения приходят из Удмуртии, Тюменской области и других регионов.
Владимир Путин объяснил 3 сентября, комментируя указ о защите критической инфраструктуры, что у компаний нефтегазовой сферы теперь есть обязательства по защите своих объектов.
«Не было ни у кого никаких обязательств – защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. (…) С учётом этого указа такие обязательства появились… Это приличные деньги. Только одна крупная компания наша, вот вчера, позавчера я разговаривал, речь идёт о десятках миллиардов рублей», - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.
Вместе с тем, отвечая на вопрос, стоит ли привыкать к «регулярным дефицитам топлива», президент РФ сказал, что «мы должны быть ко всему готовы».
«Только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», - пояснил глава государства.
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