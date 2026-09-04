ОГОНЬ В СОЧИ И ЯЩИК ПАНДОРЫ

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и логистические центры в последнее время, к сожалению, стали для россиян привычными атрибутами утренних новостей. Этой теме уделил большое внимание Владимир Путин в ходе выступлений 1 сентября в Бишкеке и 3 сентября во Владивостоке.

В частности, Путин заявил в ходе вчерашней пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в Москве не ожидали ударов Киева по гражданским объектам, однако теперь они будут защищены.

«Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооружённого конфликта. В этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Но у нас есть и другой аспект. (…) Позапрошлой ночью на три НПЗ были атаки. Все отбиты. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Мы будем дальше это делать», - пообещал Путин 3 сентября.

По его словам, осталось отремонтировать всего 10% НПЗ и их восстановят «в самое ближайшее время».

На этом фоне в ночь на 4 сентября пришли тревожные новости из Сочи. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Сочи и федеральной территории «Сириус», в результате которой произошло возгорание на территории нефтебазы.

Вместе с тем, в ходе одной из крупнейших атак на московский регион 2-3 сентября о подобных инцидентах не сообщалось. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, столичный регион пытались атаковать 548 беспилотников. В ночь на 4 сентября мэр сообщил об уничтожении еще порядка 30 БПЛА.