Вице-премьер Новак рассказал о сохранении запрета на экспорт дизеля

Как отметил зампред правительства, ключевая задача властей - не допустить затоваривания. Если дизтоплива будет достаточно и сформируются остатки для недопущения затоваривания, Россия сможет принять решение об открытии поставок.

«Сейчас пока Минэнерго считает целесообразным, исходя из общего баланса и той ситуации, которую они мониторят, пока не экспортировать», - указал Новак.

Ранее в России продлили запрет на экспорт дизтоплива до 30 сентября, напоминает 360.ru.

