Вице-премьер Новак рассказал о сохранении запрета на экспорт дизеля
Минэнерго пока считает целесообразным сохранять запрет на экспорт дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.
Как отметил зампред правительства, ключевая задача властей - не допустить затоваривания. Если дизтоплива будет достаточно и сформируются остатки для недопущения затоваривания, Россия сможет принять решение об открытии поставок.
«Сейчас пока Минэнерго считает целесообразным, исходя из общего баланса и той ситуации, которую они мониторят, пока не экспортировать», - указал Новак.
Ранее в России продлили запрет на экспорт дизтоплива до 30 сентября, напоминает 360.ru.
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