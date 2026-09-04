Вице-премьер Новак рассказал о сохранении запрета на экспорт дизеля

Минэнерго пока считает целесообразным сохранять запрет на экспорт дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Топливный баланс: Запрет на экспорт дизеля хотят продлить, несмотря на убытки

Как отметил зампред правительства, ключевая задача властей - не допустить затоваривания. Если дизтоплива будет достаточно и сформируются остатки для недопущения затоваривания, Россия сможет принять решение об открытии поставок.

«Сейчас пока Минэнерго считает целесообразным, исходя из общего баланса и той ситуации, которую они мониторят, пока не экспортировать», - указал Новак.

Ранее в России продлили запрет на экспорт дизтоплива до 30 сентября, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ТопливоАлександр Новак

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