Жителя Лос-Анджелеса задержали за угрозы в адрес Трампа
Житель Лос-Анджелеса Бенджамин Азария Саутворт задержан за угрозы в адрес американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении аппарата прокурора по центральному округу Калифорнии.
Отмечается, что мужчину из района Уэстлейк задержали по трем пунктам обвинения, утвержденным федеральным большим жюри присяжных.
«Ему вменяются в вину угрозы убить президента... выслеживание в сети и преследование личного адвоката президента Трампа и семьи адвоката», - указали в аппарате.
Мужчина использовал свои аккаунты в соцсетях и собственный сайт, чтобы выражать ненависть в отношении Трампа и его сторонников. Если Саутворта признают виновным, ему грозит до 12 лет заключения.
Ранее 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии открыл стрельбу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. Мужчину обвинили в покушении на президента, подозреваемый отказался признать вину, пишет 360.ru.
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