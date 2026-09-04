Жителя Лос-Анджелеса задержали за угрозы в адрес Трампа

Отмечается, что мужчину из района Уэстлейк задержали по трем пунктам обвинения, утвержденным федеральным большим жюри присяжных.

«Ему вменяются в вину угрозы убить президента... выслеживание в сети и преследование личного адвоката президента Трампа и семьи адвоката», - указали в аппарате.

Мужчина использовал свои аккаунты в соцсетях и собственный сайт, чтобы выражать ненависть в отношении Трампа и его сторонников. Если Саутворта признают виновным, ему грозит до 12 лет заключения.

Ранее 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии открыл стрельбу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. Мужчину обвинили в покушении на президента, подозреваемый отказался признать вину, пишет 360.ru.

