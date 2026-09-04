Шесть россиян вышли в третий круг US Open

Российские спортсмены Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, а также Даниил Медведев и Карен Хачанов прошли в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Так, Андреева обыграла немку Еву Лис со счетом 6:0, 6:2. Шнайдер одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой (6:1, 7:6 (7:4). Александрова выиграла в матче против представительницы Австралии Кимберли Биррелл (6:1, 2:6, 6:3), а Калинская обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Кроме того, Медведев одержал победу над представителем США Себастьяном Горзни и выиграл встречу со счетом 6:1, 6:3, 7:5. При этом Хачанов победил в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2).

US Open проходит в Нью-Йорке и завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира — 108 млн долларов, отмечает 360.ru.

