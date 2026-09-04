Кобяков назвал Россию островом стабильности и адекватности
Россия в геоэкономическом плане является островом стабильности. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам мероприятия.
«Россия остается, даже в геоэкономическом смысле, по сравнению со всем миром, островом стабильности и адекватности отношения к партнерам», - приводит слова Кобякова РИА Новости.
Как отметил советник, всегда можно взаимовыгодно и прагматично сотрудничать, находя возможности для компромиссов.
Кроме того, Кобяков заявил, что изоляция России в современном мире «практически невозможна».
Ранее советник президента рассказал, что интерес к ВЭФ проявляют даже недружественные страны, напоминает 360.ru.
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