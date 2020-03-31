«Сокращают население»: Политолог об ослаблении карантина на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что экономическая ситуация в стране была тяжёлой и без коронавируса, а система здравоохранения полностью развалена. Возможно, власти Украины решили, что часть граждан им просто не нужна, предположил он.

«На Украину вернулась немалая часть работающих за рубежом. Давление на рынок рабочей силы сейчас будет ещё больше, тем более что найти ей применение сейчас её ещё сложнее, чем до этого карантина. И так экономика была в упадке и теряла целые отрасли… За шесть лет потеряны целые отрасли промышленности!

Система здравоохранения развалена — спасибо пришельцам из-за рубежа, в том числе Ульяне Супрун (бывший министр здравоохранения - прим. НСН). «Доктор смерть», как её называли. Уничтожены советские уникальные наработки, система здравоохранения в руинах! Что в этих условиях делать с населением? Наверное, они решили, что населения должно быть меньше. Об этом не обязательно трезвонить в СМИ. Как всё это можно представить, мы все прекрасно понимаем: можно из мухи слона раздуть, а можно из слона сделать муху. Не исключено, что украинская власть идёт по пути ликвидации нагрузки на пенсионный фонд, на рынки рабочей силы. И, в принципе, всё что делала власть с февраля 2014 года, направлено на уменьшение численности украинского населения. Судя по всему, они решили, что достаточно будет людей для обслуживания портов, дорог, оставшихся шахт, работы в сельском хозяйстве, поскольку это ещё приносит прибыль», - высказался Дудчак.

С 26 марта по всей Украине действует режим ЧС, общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом продлён до 24 апреля. На Украине выявлено 549 случаев заражения Covid-2019, 13 человек скончались.

