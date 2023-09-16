ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ

Российские силы за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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Помимо этого, были нанесены удары по складам с боеприпасами противника и западным вооружением.

Отмечается, что за неделю российские силы перехватили 19 реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожили 270 беспилотников ВСУ. В российском Минобороны также рассказали, что ВСУ предприняли безуспешные попытки вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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