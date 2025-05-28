Туроператор заявил о стабильном спросе россиян на отдых в Турции
Гендиректор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов в беседе с ОТР опроверг масштабность негативных сообщений о турецком туристическом рынке.
По его словам, отток туристов из Индии, составляющий около 200 тысяч человек, незначителен на фоне 4,5-6 миллионов российских туристов, посетивших Турцию в прошлом году. Рост цен в Турции связан с инфляцией, однако снижение курса доллара в России примерно на 20% нивелирует увеличение стоимости отдыха для россиян.
Арутюнов также отметил, что закрытие нескольких сотен отелей не влияет на качество и выбор размещения, особенно в четырех- и пятизвездочных комплексах, которых в стране более 22 тысяч.
По его словам, Турция остается одним из самых доступных направлений с прямыми перелетами из Москвы за пять часов. Летом турецкие отели могут предлагать скидки, и ситуация с ценами и загрузкой станет яснее в начале июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru