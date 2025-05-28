Туроператор заявил о стабильном спросе россиян на отдых в Турции

Арутюнов также отметил, что закрытие нескольких сотен отелей не влияет на качество и выбор размещения, особенно в четырех- и пятизвездочных комплексах, которых в стране более 22 тысяч.

По его словам, Турция остается одним из самых доступных направлений с прямыми перелетами из Москвы за пять часов. Летом турецкие отели могут предлагать скидки, и ситуация с ценами и загрузкой станет яснее в начале июня, передает «Радиоточка НСН».

