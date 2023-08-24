ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
Российские силы уничтожили пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что цели поражены в районе населенного пункта Зеленый Гай.
Также сообщается, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ.
Ранее стало известно, что на купянском направлении ВС РФ отразили пять украинских атак, а также уничтожили порядка 50 украинских бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru