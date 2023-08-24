ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области

Также сообщается, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ.

Ранее стало известно, что на купянском направлении ВС РФ отразили пять украинских атак, а также уничтожили порядка 50 украинских бойцов, передает «Радиоточка НСН».

