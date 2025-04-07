Ульянов: Неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным
Неучастие Европейского союза в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины является естественным и неизбежным, сообщил в Telegram постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, этим фактом европейские чиновники расстроены. «Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», — заявил дипломат.
Ранее стало известно, что Власти США могут поставить Киев перед ультиматумом. Речь идет о мире на условиях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru