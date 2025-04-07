Медведев поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ.

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«895! Отличная работа, Ови!» - написал он в соцсети Х, отметив аккаунт Овечкина.

Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он забил гол в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс», доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевХоккейСпортАлександр Овечкин

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