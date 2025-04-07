В Госдуме предложили назвать в честь Овечкина стадион, улицу или сквер в Москве
Необходимо назвать в честь российского хоккеиста Александра Овечкина стадион, сквер или улицу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.
По его словам, хоккеист достоин, чтобы в его честь назвали один из стадионов, сквер в том районе, где он жил. Свищев отметил, что рекорд спортсмена станет ориентиром для будущих поколений хоккеистов. При этом депутат усомнился в том, что достижение будет побито.
Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Он забил гол в гостевом матче, доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru