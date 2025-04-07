СМИ: США могут поставить Украине жесткий ультиматум
Власти США могут поставить Киев перед ультиматумом, сообщает Daily Telegraph.
Речь идет о мире на условиях России, либо полном лишении разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона. У американского президента Дональда Трампа есть союзники в этом вопросе, которые также рассматривают требование Москвы о признании ее новых территорий как справедливое.
Газета отмечает символизм прибытия в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, визит которого произошел немногим позже перепалки Трампа с Владимиром Зеленским. Это «дипломатический переворот» для Москвы, так как Дмитриев приехал туда, откуда «изгнали» Зеленского.
Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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