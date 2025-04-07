Количество пострадавших в ДТП с автобусами в Москве увеличилось до восьми
7 апреля 202503:30
В автомобильной аварии с двумя автобусами на юго-западе Москвы пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
6 апреля в районе дома 1, корпус 8, на улице Грина произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута. Причины автоаварии выясняются.
Ранее на юго-западе Москвы в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru