Количество пострадавших в ДТП с автобусами в Москве увеличилось до восьми

В автомобильной аварии с двумя автобусами на юго-западе Москвы пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

6 апреля в районе дома 1, корпус 8, на улице Грина произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута. Причины автоаварии выясняются.

Ранее на юго-западе Москвы в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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