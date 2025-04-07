Овечкину устроили пивной душ в честь рекорда

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину устроили пивной душ.

Это произошло в раздевалке после матча регулярного НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Он забил гол в гостевом матче, доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортХоккейАлександр Овечкин

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