Овечкину устроили пивной душ в честь рекорда
7 апреля 202500:32
Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину устроили пивной душ.
Это произошло в раздевалке после матча регулярного НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».
Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Он забил гол в гостевом матче, доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru