Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
7 апреля 202501:01
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с главой Минобороны Исраэлем Кацем последний ракетный обстрел из сектора Газа.
Премьер распорядился дать жесткий ответ ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху.
Он подтвердил продолжение интенсивной деятельности израильской армии в секторе Газа против палестинского движения. Кац поручил продолжить и расширить нынешнюю военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
До этого Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии в северной части сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru