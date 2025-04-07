Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с главой Минобороны Исраэлем Кацем последний ракетный обстрел из сектора Газа.

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Премьер распорядился дать жесткий ответ ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху.

Он подтвердил продолжение интенсивной деятельности израильской армии в секторе Газа против палестинского движения. Кац поручил продолжить и расширить нынешнюю военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

До этого Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии в северной части сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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