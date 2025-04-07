Задержанный в Белоруссии водитель авто заявил, что не знал о грузе с взрывчаткой
Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса с взрывчаткой Евгений Манько заявил, что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию, сообщает РИА Новости.
По его словам, он не знал о содержимом машины, которую должен был доставить в РФ. Он сообщил, что заказ передал его знакомый из Эстонии по имени Роман, с которым работал и ранее. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки.
По информации белорусской таможни, 41-летний водитель пытался провезти через белорусско-польскую границу 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства. Мужчина следовал через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru