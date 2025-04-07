Появились спутниковые снимки снежного циклона над Москвой
7 апреля 202503:01
Российские спутники передали снимки с циклоном над Москвой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».
«Зион» обрушился на столицу 6 апреля. Он принес с собой снегопады и метели.
Гидрометцентр России сообщили, что в Москве и области 6 и 7 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Появились спутниковые снимки снежного циклона над Москвой
- В Госдуме предложили назвать в честь Овечкина стадион, улицу или сквер в Москве
- Задержанный в Белоруссии водитель авто заявил, что не знал о грузе с взрывчаткой
- Ульянов: Неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным
- Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
- Овечкину устроили пивной душ в честь рекорда
- СМИ: США могут поставить Украине жесткий ультиматум
- Медведев поздравил Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ
- Китайские ученые предупредили о риске новых землетрясений в Азии
- Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru