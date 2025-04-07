Появились спутниковые снимки снежного циклона над Москвой

Российские спутники передали снимки с циклоном над Москвой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«Переобуваться рано»: Москвичам пообещали высокое давление и снежные «сюрпризы»

«Зион» обрушился на столицу 6 апреля. Он принес с собой снегопады и метели.

Гидрометцентр России сообщили, что в Москве и области 6 и 7 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаМоскваЦиклон

Горячие новости

Все новости

партнеры