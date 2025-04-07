СМИ: ВСУ потеряли в Курской области технику НАТО на 2,7 млрд долларов
7 апреля 202504:02
Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 1,5 тысячи единиц техники НАТО, сообщает РИА Новости.
Ее стоимость оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Часть из этих образцов была эвакуирована для передачи в музейные экспозиции, другая — направлена в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.
Ранее Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих, танк и восемь пунктов управления беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru