СМИ: ВСУ потеряли в Курской области технику НАТО на 2,7 млрд долларов

Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 1,5 тысячи единиц техники НАТО, сообщает РИА Новости.

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Ее стоимость оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Часть из этих образцов была эвакуирована для передачи в музейные экспозиции, другая — направлена в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.

Ранее Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих, танк и восемь пунктов управления беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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