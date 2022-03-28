ВС России уничтожили более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин
Более 1,7 тысячи украинских танков и бронемашин, а также свыше 300 беспилотников уничтожены с момента начала специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, с начала проведения спецоперации также уничтожены 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц военной автомобильной техники.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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