Захарова заявила, что Украина руководствуется методичками США
Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
По ее словам, представители Украины никогда не вели переговоры с Россией сами.
Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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