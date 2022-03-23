Захарова заявила, что Украина руководствуется методичками США

Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

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По ее словам, представители Украины никогда не вели переговоры с Россией сами.

Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАРоссия
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