ВС России поразили в Киеве ЦОД, действующий в интересах ВСУ

В Киеве был нанесён удар по центру обработки данных, сообщили в российском Минобороны.

Армия России взяла под контроль Кияницу в Сумской области

По данным оборонного ведомства, объект применялся для обеспечения нужд Вооружённых сил Украины.

Кроме того, под удар попало судно, которое следовало в одесский порт с военными грузами на борту.

Ранее армия РФ установила контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры