ВС России поразили в Киеве ЦОД, действующий в интересах ВСУ
10 октября 202618:59
Александра Веснина
В Киеве был нанесён удар по центру обработки данных, сообщили в российском Минобороны.
По данным оборонного ведомства, объект применялся для обеспечения нужд Вооружённых сил Украины.
Кроме того, под удар попало судно, которое следовало в одесский порт с военными грузами на борту.
Ранее армия РФ установила контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области.
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