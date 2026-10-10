Назван предельный возраст долгожителей на Земле

Выступая в «Звёздном лектории» в рамках фестиваля, Лукьянов подчеркнул: ни в прошлом, ни сейчас никому не удавалось прожить дольше 122–125 лет — этот предел остаётся неизменным на протяжении тысячелетия.

Академик пояснил, что старение обусловлено заложенной в живых организмах программой, длительность действия которой варьируется в зависимости от вида. Такая программа, по его словам, служит в том числе для того, чтобы особь не конкурировала за ресурсы с последующими поколениями, а также предотвращает развитие в организме ряда системных заболеваний.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала НСН, что каждый регион отмечает своих долгожителей в соответствии с культурными традициями и возможностями бюджета, однако для перешагнувших 100-летний рубеж граждан можно было бы ввести единое поощрение из федерального бюджета.

