Назван предельный возраст долгожителей на Земле
По словам академика РАН Сергея Лукьянова, ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, человечество на протяжении последней тысячи лет не смогло преодолеть планку предельного возраста — она по‑прежнему составляет 122–125 лет. Учёный озвучил эту мысль на фестивале «Наука 0+».
Выступая в «Звёздном лектории» в рамках фестиваля, Лукьянов подчеркнул: ни в прошлом, ни сейчас никому не удавалось прожить дольше 122–125 лет — этот предел остаётся неизменным на протяжении тысячелетия.
Академик пояснил, что старение обусловлено заложенной в живых организмах программой, длительность действия которой варьируется в зависимости от вида. Такая программа, по его словам, служит в том числе для того, чтобы особь не конкурировала за ресурсы с последующими поколениями, а также предотвращает развитие в организме ряда системных заболеваний.
Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала НСН, что каждый регион отмечает своих долгожителей в соответствии с культурными традициями и возможностями бюджета, однако для перешагнувших 100-летний рубеж граждан можно было бы ввести единое поощрение из федерального бюджета.
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