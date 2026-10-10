Слюсарь: Два судна повреждены после атаки ВСУ в Азове Ростовской области

В Азове (Ростовская область) два судна пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, на борту судов никто не пострадал, жертв нет.

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Губернатор уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы. Специалисты ведут борьбу с огнём на складских промышленных объектах. Слюсарь также сообщил, что за минувшую ночь в Ростовской области удалось уничтожить или подавить свыше 100 беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы региона, сведения о повреждениях наземной инфраструктуры пока уточняются. Всем, кто нуждается в помощи, её обязательно окажут.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками самолётного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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