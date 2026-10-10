Слюсарь: Два судна повреждены после атаки ВСУ в Азове Ростовской области
В Азове (Ростовская область) два судна пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, на борту судов никто не пострадал, жертв нет.
Губернатор уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы. Специалисты ведут борьбу с огнём на складских промышленных объектах. Слюсарь также сообщил, что за минувшую ночь в Ростовской области удалось уничтожить или подавить свыше 100 беспилотных летательных аппаратов.
По словам главы региона, сведения о повреждениях наземной инфраструктуры пока уточняются. Всем, кто нуждается в помощи, её обязательно окажут.
Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками самолётного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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