Слюсарь: Два судна повреждены после атаки ВСУ в Азове Ростовской области

Губернатор уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы. Специалисты ведут борьбу с огнём на складских промышленных объектах. Слюсарь также сообщил, что за минувшую ночь в Ростовской области удалось уничтожить или подавить свыше 100 беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы региона, сведения о повреждениях наземной инфраструктуры пока уточняются. Всем, кто нуждается в помощи, её обязательно окажут.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками самолётного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

