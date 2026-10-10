СМИ: Сделка Трампа с Путиным по дизтопливу сорвала переговоры с Украиной

Как отмечает FT, заявление главы США оказалось неожиданным для украинской стороны. Переговоры стартовали в пятницу, 9 октября, и изначально предполагалось, что они продолжатся и на следующий день, но второй раунд встречи не состоится.

По информации собеседников Financial Times, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (зять американского президента) довели до сведения киевских переговорщиков, что передача разведывательных данных Украине может быть прекращена. По данным источников издания, такое развитие событий возможно в случае, если ВСУ не перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие недели США планируют согласовать предложение по Украине.

