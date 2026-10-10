СМИ: Сделка Трампа с Путиным по дизтопливу сорвала переговоры с Украиной
Встреча украинской делегации с американскими представителями в Майами закончилась досрочно — это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённости с российским лидером Владимиром Путиным касательно поставок дизельного топлива. Об этом пишет издание Financial Times (FT), опираясь на сведения трёх источников, осведомлённых о деталях переговоров.
Как отмечает FT, заявление главы США оказалось неожиданным для украинской стороны. Переговоры стартовали в пятницу, 9 октября, и изначально предполагалось, что они продолжатся и на следующий день, но второй раунд встречи не состоится.
По информации собеседников Financial Times, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (зять американского президента) довели до сведения киевских переговорщиков, что передача разведывательных данных Украине может быть прекращена. По данным источников издания, такое развитие событий возможно в случае, если ВСУ не перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие недели США планируют согласовать предложение по Украине.
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