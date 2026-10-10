Кобахидзе оценил решение по санкциям против России

Отвечая на вопрос о снятии США ограничений на поставки российского дизельного топлива, Кобахидзе подчеркнул: «Ещё раз подтвердилось, что принятое нами ранее решение не присоединяться к санкциям против России было абсолютно прагматичным, рациональным, правильным и не имевшим альтернатив».

Глава правительства также напомнил, что в момент принятия этого решения Грузия столкнулась с серьёзной волной критики.

Ранее Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

