Кобахидзе оценил решение по санкциям против России
Премьер‑министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами назвал решение Тбилиси не поддерживать санкции против России взвешенным, обоснованным и единственно верным.
Отвечая на вопрос о снятии США ограничений на поставки российского дизельного топлива, Кобахидзе подчеркнул: «Ещё раз подтвердилось, что принятое нами ранее решение не присоединяться к санкциям против России было абсолютно прагматичным, рациональным, правильным и не имевшим альтернатив».
Глава правительства также напомнил, что в момент принятия этого решения Грузия столкнулась с серьёзной волной критики.
Ранее Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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