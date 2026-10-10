«Локомотив» со счетом 5:0 разгромил «Факел» в матче РПЛ

Авторами голов стали: Николай Титков (25‑я минута), Николай Комличенко (32‑я и 74‑я минуты), Сесар Монтес (49‑я минута) и Егор Погостнов (64‑я минута).

Эта победа стала для «Локомотива» второй в текущем сезоне. Благодаря набранным очкам (всего — 10) команда из Москвы поднялась на 12‑ю позицию в турнирной таблице.

«Факел» по‑прежнему остаётся единственной командой РПЛ, которая пока не смогла добиться ни одной победы в сезоне. Имея в активе лишь 3 очка, воронежский клуб занимает последнюю, 16‑ю строчку.

Ближайшие матчи пройдут 17 октября: «Локомотив» будет принимать «Краснодар», а «Факел» отправится на выездную игру против самарских «Крыльев Советов», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

