Армия России взяла под контроль Кияницу в Сумской области

Вооруженные силы России освободили поселок Кияница в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Генерал Липовой заявил о шансах Харькова и Сум войти в состав России

Населенный пункт был взят под контроль вчера, 8 октября, отмечает RT. Как уточнили в Минобороны, территорию освободила группировка войск «Север».

Ранее армия РФ установила контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры