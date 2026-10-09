Армия России взяла под контроль Кияницу в Сумской области
9 октября 202612:05
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили поселок Кияница в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Населенный пункт был взят под контроль вчера, 8 октября, отмечает RT. Как уточнили в Минобороны, территорию освободила группировка войск «Север».
Ранее армия РФ установила контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области.
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