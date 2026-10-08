ВС России освободили Аннополье в Харьковской области
8 октября 202612:31
Юлия Савченко
Армия России установила контроль над селом Аннополье в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.
«В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений... взят под контроль населенный пункт Аннополье», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Голубково Запорожской области.
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