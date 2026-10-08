ВС России освободили Аннополье в Харьковской области

Армия России установила контроль над селом Аннополье в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.

ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов под Харьковом

Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.

«В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений... взят под контроль населенный пункт Аннополье», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Голубково Запорожской области.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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