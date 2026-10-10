По «Аватару» выпустят новый мультсериал — приквел «Легенды об Аанге»
Стриминговая платформа Paramount+ анонсировала новый мультсериал в рамках вселенной «Аватара». Проект пока не имеет даты релиза, но создатели уже поделились первыми иллюстрациями к шоу.
Мультсериал будет называться «Аватар Курук: Волна хаоса». Его сюжет перенесёт зрителей на три поколения назад относительно истории Аанга и сфокусируется на Куруке — юноше из племени Воды. Герой идёт наперекор устоявшимся традициям: вместо привычного пути он выбирает изучение всех четырёх стихий через путешествия вокруг света. В своих странствиях Курук сталкивается с пиратами и духами хаоса, вступая с ними в противостояние.
За проект отвечает Брайан Кониецко — один из авторов культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Анонс «Аватара Курука» последовал вскоре после запуска другого мультсериала франшизы — «Аватар: Семь убежищ». Премьера этого шоу состоялась 9 октября, а недавно его продлили сразу на третий и четвёртый сезоны.
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказывал НСН, что раньше аниме воспринималось, как нишевый контент, однако в современной России к этому жанру интерес проявляет уже довольно широкая молодая аудитория.
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