Пловец Корнев обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем
Российский пловец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем в бассейне с короткой водой. На втором этапе Кубка мира в Ташкенте 22‑летний спортсмен финишировал первым, преодолев дистанцию за 21,28 секунды. Данные о результатах турнира опубликованы на сайте Международной федерации плавания.
Серебряные награды в этой дисциплине поделили между собой австралийский спортсмен Айзек Купер и представитель Сингапура Теонг Цен Вэй — оба показали время 21,96 секунды. Четвёртое место занял ещё один россиянин, 34‑летний Олег Костин: его результат составил 22,07 секунды.
До этого рекордным считался результат швейцарца Ноэ Понти — 21,32 секунды; он был зафиксирован в декабре 2024 года. В 2025 году Егор Корнев завоевал золото в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира, а также стал серебряным призёром в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. В его активе также три победы на чемпионатах Европы.
Напомним, ранее на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку отличились российские спортсмены Евгения Чикунова и Кирилл Пригода. Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом, а Пригода стал лучшим на 100‑метровой дистанции тем же стилем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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