Пловец Корнев обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Серебряные награды в этой дисциплине поделили между собой австралийский спортсмен Айзек Купер и представитель Сингапура Теонг Цен Вэй — оба показали время 21,96 секунды. Четвёртое место занял ещё один россиянин, 34‑летний Олег Костин: его результат составил 22,07 секунды.

До этого рекордным считался результат швейцарца Ноэ Понти — 21,32 секунды; он был зафиксирован в декабре 2024 года. В 2025 году Егор Корнев завоевал золото в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира, а также стал серебряным призёром в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. В его активе также три победы на чемпионатах Европы.

Напомним, ранее на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку отличились российские спортсмены Евгения Чикунова и Кирилл Пригода. Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом, а Пригода стал лучшим на 100‑метровой дистанции тем же стилем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

