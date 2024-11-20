ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, 141 беспилотный летательный аппарат и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены в том числе 648 самолетов, 36 400 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 397 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что свыше 40 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Ночью 20 ноября военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ, передает «Радиоточка НСН».

