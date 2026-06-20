Сборная Турции не выйдет в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции проиграла Парагваю во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026 и досрочно лишилась шанса попасть в матчи на вылет. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.

Матч группы D состоялся 20 июня в Сан-Франциско в США и завершился со счетом 1:0 в пользу Парагвая. Единственный мяч игры уже на второй минуте забил Матиас Галарса. В конце первого тайма полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил красную карточку. При этом в добавленное ко второму тайму время Галарса получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках.

После двух туров сборная Парагвая набрала три очка, поднявшись на третье место в группе D. В заключительном матче группового этапа эта команда сыграет с Австралией, у которой также три очка и второе место в таблице.

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При этом турецкая национальная сборная, не набрав очков после двух поражений, занимает последнее место в группе и досрочно лишается шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. 25 июня в третьем туре турки встретятся с командой США, которая лидирует с шестью очками и уже гарантировала себе участие в матчах на вылет.

19 июня американская сборная по футболу обыграла команду Австралии во втором туре группового этапа мундиаля, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Встреча группы D завершилась со счетом 2:0. Сборная США набрала шесть очков в двух матчах и досрочно гарантировала себе участие в 1/16 финала ЧМ.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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