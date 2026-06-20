Сборная Турции не выйдет в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции проиграла Парагваю во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026 и досрочно лишилась шанса попасть в матчи на вылет. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.

Матч группы D состоялся 20 июня в Сан-Франциско в США и завершился со счетом 1:0 в пользу Парагвая. Единственный мяч игры уже на второй минуте забил Матиас Галарса. В конце первого тайма полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил красную карточку. При этом в добавленное ко второму тайму время Галарса получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках.

После двух туров сборная Парагвая набрала три очка, поднявшись на третье место в группе D. В заключительном матче группового этапа эта команда сыграет с Австралией, у которой также три очка и второе место в таблице.