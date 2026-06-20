СМИ: Кубанский бизнесмен похитил около 275 тонн яблок на 18 млн рублей
Кубанский бизнесмен похитил около 275 тонн яблок на 18 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112».
Согласно информации источника, 43-летний предприниматель из Краснодарского края заключил договор на поставку яблок сорта «Джеромини» по 67 рублей за килограмм. Известно, что за несколько дней бизнесмену отгрузили 14 фур по 810 контейнеров с 274 тоннами фруктов.
Издание писало, что предприниматель продал товар, но с оплатой поставщику возникли проблемы, а всю выручку продавец оставил себе. Кроме того, известно, что часть тары исчезла: из 810 контейнеров вернули только 502. Оставшиеся 308 контейнеров на сумму более 2,1 млн рублей поставщик не получил.
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