МО: Силы ПВО сбили 740 БПЛА ВСУ и 13 авиационных бомб

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, в министерстве рассказали об ударах по цехам производства и местам хранения беспилотиков дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше не может быть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».