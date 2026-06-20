МО: Силы ПВО сбили 740 БПЛА ВСУ и 13 авиационных бомб

Российские силы ПВО ликвидировали 740 беспилотников ВСУ, 13 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, в министерстве рассказали об ударах по цехам производства и местам хранения беспилотиков дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше не может быть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БомбаПВОБеспилотникиВСУМинобороны РФ

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