Российский мультфильм получил главный приз CICAF

Российский мультфильм «Когда мы были травой» получил главный приз 22-го Международного фестиваля анимации и комиксов (CICAF) в Ханчжоу в Китае. Об этом сообщили организаторы фестиваля в одной из соцсетей.

От «Умки» до «Холопа 3»: Фонд кино отобрал 23 фильма для финансирования

Работа режиссера Екатерины Куричевой и российской кинокомпании «Мастер-фильм» стала обладателем «Золотой обезьяны» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Анимация «Когда мы были травой» оказалась первым российским проектом, который был удостоен этой награды за всю историю премии.

CICAF — это крупнейший анимационный фестиваль Азии, который проходит в Китае в Ханчжоу с 2005 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Фонд кино выбрал 23 российских фильма, которым окажут поддержку в ходе производства.

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
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