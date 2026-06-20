Российский мультфильм получил главный приз CICAF

Работа режиссера Екатерины Куричевой и российской кинокомпании «Мастер-фильм» стала обладателем «Золотой обезьяны» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Анимация «Когда мы были травой» оказалась первым российским проектом, который был удостоен этой награды за всю историю премии.

CICAF — это крупнейший анимационный фестиваль Азии, который проходит в Китае в Ханчжоу с 2005 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Фонд кино выбрал 23 российских фильма, которым окажут поддержку в ходе производства.